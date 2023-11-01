Морган: Месси должен был выиграть на два ЗМ меньше, а Роналду на два больше
«Победа Месси является ещё одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два приза меньше, а Роналду на два больше», — написал Морган в соцсетях.
Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.
Ранее президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси.