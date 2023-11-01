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Морган: Месси должен был выиграть на два ЗМ меньше, а Роналду на два больше

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Журналист Пирс Морган прокомментировал то, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выиграл свой восьмой «Золотой мяч».

«Победа Месси является ещё одним доказательством того, что вся система «Золотого мяча» сфальсифицирована. Он должен был выиграть на два приза меньше, а Роналду на два больше», — написал Морган в соцсетях.

Месси стал обладателем «Золотого мяча» — 2023. В голосовании он опередил Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, расположившихся на втором и третьем местах соответственно. Аргентинец завоевал приз в восьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю.

Ранее президент Бразилии призвал бразильских футболистов брать пример с Месси.

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