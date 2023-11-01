Янчук: Сафиуллин непременно войдёт в число лучших российских теннисистов

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Романа Сафиуллина в матче с испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге престижного турнира «Мастерс» в Париже.

«На мой взгляд, поворотным моментом в карьере Сафиуллина стало его присоединение к сборной России в 2021 году для подготовки к участию в Кубке Дэвиса. Именно тогда он получил первую возможность для того, чтобы начать проверять себя на фоне сильнейших теннисистов. К отличительным сторонам Романа можно отнести умение держать высокий темп игры и хорошую силу удара.

Уверен, что Сафиуллин непременно войдёт в компанию ведущих российских теннисистов, таких как Медведев, Рублёв, Хачанов. Удивила ли меня победа над Алькарасом? Конечно! Такого быстрого игрока ещё надо суметь выдержать и обыграть», — сказал Янчук RT.

Ранее Янчук поделился мнением о предстоящем матче Сафиуллина и Карена Хачанова в третьем круге престижного турнира «Мастерс» в Париже.