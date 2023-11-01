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Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину в ЛЧ

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Игроки украинского мини-футбольного клуба «Хит» приняли решение не пожимать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов.
Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину в ЛЧ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Telegram-канал Futsal legends.

Матч состоялся 25 октября и завершился вничью со счётом 2:2. Украинские спортсмены проигнорировали россиянина во время предматчевого рукопожатия. После встречи главный тренер португальской команды увёл футболистов в раздевалку.

Напомним, что Соколов со «Спортингом» становился чемпионом Португалии и выиграл Лигу чемпионов. 

Ранее бывший футболист сборной Украины Алиев заявил, что ему удобно говорить по-русски.

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