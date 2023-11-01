Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину в ЛЧ
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Об этом сообщает Telegram-канал Futsal legends.
Матч состоялся 25 октября и завершился вничью со счётом 2:2. Украинские спортсмены проигнорировали россиянина во время предматчевого рукопожатия. После встречи главный тренер португальской команды увёл футболистов в раздевалку.
Напомним, что Соколов со «Спортингом» становился чемпионом Португалии и выиграл Лигу чемпионов.
Ранее бывший футболист сборной Украины Алиев заявил, что ему удобно говорить по-русски.