Игроки украинского мини-футбольного клуба отказались пожать руку россиянину в ЛЧ

Игроки украинского мини-футбольного клуба «Хит» приняли решение не пожимать руку российскому нападающему «Спортинга» Антону Соколову в матче Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Telegram-канал Futsal legends.

Матч состоялся 25 октября и завершился вничью со счётом 2:2. Украинские спортсмены проигнорировали россиянина во время предматчевого рукопожатия. После встречи главный тренер португальской команды увёл футболистов в раздевалку.

Напомним, что Соколов со «Спортингом» становился чемпионом Португалии и выиграл Лигу чемпионов.

Ранее бывший футболист сборной Украины Алиев заявил, что ему удобно говорить по-русски.