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В РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит вопрос о возвращении пива

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
В РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит вопрос о возвращении пива
  • Gettyimages.ru

«В расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему», — цитирует Митрофанова СЭ.

25 июля в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.

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