В РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит вопрос о возвращении пива

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

«В расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему», — цитирует Митрофанова СЭ.

25 июля в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.