В РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит вопрос о возвращении пива
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«В расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к нему», — цитирует Митрофанова СЭ.
25 июля в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.