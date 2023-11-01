Итальянский футболист объяснил, почему отклонил предложения российских клубов

Бывший защитник юношеских сборных Италии и России Андреа Пеламатти прокомментировал решение не принимать предложения российских клубов.

«Кое-какие русские клубы искали меня, но я предпочёл «Торрес». Итальянский футбол — это лучшая школа для молодого игрока. Другие варианты я не рассматривал. Но в будущем всё может быть», — цитирует футболиста «Чемпионат».

19-летний Пеламатти в настоящий момент защищает цвета «Торреса», который выступает в третьем по силе дивизионе Италии. Игрок является воспитанником «Интера». В 2021 году он провёл два матча за юношескую сборную России.

Ранее сообщалось, что после матча с «Миланом» на стадионе «Наполи» был найден труп мужчины.