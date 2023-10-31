НХЛ призвала игроков надевать защиту для шеи после трагической гибели Джонсона

Журналист Джефф Марек сообщил, что комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн связался с исполнительным директором NHLPA Марти Уолшем касательно защиты шеи спортсменов.

«Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Гэри Беттмэн связался с Марти Уолшем из NHLPA, чтобы привлечь внимание к проблеме с защитой шеи. Дэйли говорит, что НХЛ настоятельно рекомендует использовать защиту для шеи», — написал Марек в социальных сетях.

Напомним, что во время матча Британского кубка вызова 29-летнему американцу перерезало горло коньком после столкновения с соперником. Джонсон скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что хоккеиста подвергли травле после смертельной травмы Джонсона.