Тарпищев: российские теннисисты в 2023 году побьют рекорд по числу побед на турнирах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисисты в 2023 году побьют рекорд по числу побед на турнирах.

«Мы ведём правильную работу. Взяли методику, как в СССР, развили её. Рекорд прошлого года побьём — уверен в этом. В том было 580 турнирных побед. Сейчас уже более 530», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На конец октября российские теннисисты, начиная с 13-летнего возраста, выиграли 532 турнира в 67 странах мира.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что российский теннисист Андрей Рублёв находится в лучшей форме.