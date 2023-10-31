Шалимов: «Факел» заслуженно победил «Спартак»

Тренер Игорь Шалимов высказал мнение, что «Факел» заслуженно победил «Спартак» в матче 13-го тура чемпионата России.

«Спартак» играет иначе, Соболев всё время стремился к мячу, а не за спину защитникам. Но «Факел» использовал нюансы поля лучше и заслуженно победил», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее Владимир Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».