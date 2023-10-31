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Тормена: мне очень нравится в «Краснодаре», моя цель — стать чемпионом РПЛ

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Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что его целью является стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тормена: мне очень нравится в «Краснодаре», моя цель — стать чемпионом РПЛ
  • РИА Новости

«Мы сохраним свой уровень и желание оставаться в лидерах до самого конца. Я совсем недавно перешёл в этот клуб. Мне очень нравится в «Краснодаре»! Я действительно счастлив находиться здесь. Моя цель — стать чемпионом РПЛ», — цитирует Тормену «Чемпионат».

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате (28). «Зенит» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.

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