Тормена: мне очень нравится в «Краснодаре», моя цель — стать чемпионом РПЛ

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что его целью является стать чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы сохраним свой уровень и желание оставаться в лидерах до самого конца. Я совсем недавно перешёл в этот клуб. Мне очень нравится в «Краснодаре»! Я действительно счастлив находиться здесь. Моя цель — стать чемпионом РПЛ», — цитирует Тормену «Чемпионат».

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате (28). «Зенит» с 26 очками располагается на второй строчке.

Ранее Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.