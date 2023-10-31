Канчельскис: для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Актобе».

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придёт. Мне не интересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

В СМИ появилась информация, что Слуцкий и главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев входят в число основных кандидатов на должность главного тренера казахстанского клуба в случае ухода Андрея Карповича.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».

Ранее Слуцкий объяснил, почему не возвращается к тренерской деятельности.