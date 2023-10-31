Лавиолетт назвал Панарина уникальным хоккеистом

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт назвал Артемия Панарина уникальным хоккеистом.

«Некоторые вещи, которые он делает, совершенно необычные. Это уникальный игрок, и прямо сейчас он играет очень хорошо», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Накануне «Рейнджерс» в овертайме победил «Виннипег» со счётом 3:2. Панарин забил гол и отдал голевую передачу.

Он набрал очки в девятой игре подряд и побил рекорд «Рейнджерс» по результативной серии на старте сезона НХЛ в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ.