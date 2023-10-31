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Лавиолетт назвал Панарина уникальным хоккеистом

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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт назвал Артемия Панарина уникальным хоккеистом.
Лавиолетт назвал Панарина уникальным хоккеистом
  • AP
  • © Jason Redmond

«Некоторые вещи, которые он делает, совершенно необычные. Это уникальный игрок, и прямо сейчас он играет очень хорошо», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

Накануне «Рейнджерс» в овертайме победил «Виннипег» со счётом 3:2. Панарин забил гол и отдал голевую передачу.  

Он набрал очки в девятой игре подряд и побил рекорд «Рейнджерс» по результативной серии на старте сезона НХЛ в XXI веке.

Ранее сообщалось, что Панарин признан третьей звездой дня в НХЛ.

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