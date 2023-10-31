Месси назвал великой битвой своё противостояние с Роналду

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о конкуренции с форвардом саудовского «Аль-Насра» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

«Это была великая битва. В атлетическом плане Роналду был очень хорош. Я думаю, что нашим соперничеством мы принесли друг другу пользу, потому что оба очень любим конкурировать. Криштиану также всегда хотел победить всех», — приводит GFFN слова Месси из интервью L'Equipe.

По мнению нападающего, противостояние с 38-летним португальцем была очень красивой история для любителей футбола.

«Мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней. Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами», — сказал он.

30 октября 36-летний аргентинец в восьмой раз выиграл «Золотой мяч». На счету португальского форварда пять таких наград.

Ранее Месси заявил, что не считает себя лучшим футболистом в истории.