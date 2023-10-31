Иванов заявил, что «Урал» не хочет продавать Ишкова

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к полузащитнику команды Илье Ишкову.

«Это ложная информация. Не читайте то, что пишут в российских газетах. «Урал» не хочет продавать Ишкова. Он молодой игрок, и мы знаем, когда и куда его нужно будет отпустить», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 18-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за екатеринбуржцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 13 туров «Урал» с 16 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Ишков может перейти в «Краснодар».