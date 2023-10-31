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Генсек РФС: Мажич лично прочитал минимум шесть лекций клубам РПЛ

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об общении главы департамента судейства Милорада Мажича с клубами РПЛ.
Генсек РФС: Мажич лично прочитал минимум шесть лекций клубам РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«У Мажича есть коммуникация с клубами. Им лично было прочитано минимум шесть лекций клубам, которые делали такой запрос. Милорад — абсолютно не закрытый человек. Есть позиция Мажича, возможно, она отличается от того, что хотели бы клубы. Но любая позиция корректируется», — приводит слова Митрофанова РИА Новости.

Мажич возглавил департамент судейства летом текущего года. Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год.

Ранее сообщалось, что Мажич ввёл два запрета на публичность работы судей РПЛ.

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