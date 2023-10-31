Всемирная федерация карате запретила делегации Украины делать политические заявления
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«Перед началом чемпионата мира украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями. Мы считаем это недопустимым. К чести исполкома WKF он исключил эту возможность», — приводит слова Цоя ТАСС.
Чемпионат мира проходил в Будапеште (Венгрия) с 24 по 29 октября. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что россиянин Шарафутдинов завоевал бронзу чемпионата мира по карате.