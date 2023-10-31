Всемирная федерация карате запретила делегации Украины делать политические заявления

Президент Федерации карате России Сергей Цой заявил, что Всемирная федерация карате (WKF) запретила украинской делегации делать политические заявления.

«Перед началом чемпионата мира украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями. Мы считаем это недопустимым. К чести исполкома WKF он исключил эту возможность», — приводит слова Цоя ТАСС.

Чемпионат мира проходил в Будапеште (Венгрия) с 24 по 29 октября. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что россиянин Шарафутдинов завоевал бронзу чемпионата мира по карате.