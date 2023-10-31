RT в Telegram
Подпишись

Всемирная федерация карате запретила делегации Украины делать политические заявления

Короткая ссылка
Президент Федерации карате России Сергей Цой заявил, что Всемирная федерация карате (WKF) запретила украинской делегации делать политические заявления.
Всемирная федерация карате запретила делегации Украины делать политические заявления
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas

«Перед началом чемпионата мира украинская делегация выражала желание выступить с политическими антироссийскими заявлениями. Мы считаем это недопустимым. К чести исполкома WKF он исключил эту возможность», — приводит слова Цоя ТАСС.

Чемпионат мира проходил в Будапеште (Венгрия) с 24 по 29 октября. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что россиянин Шарафутдинов завоевал бронзу чемпионата мира по карате.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить