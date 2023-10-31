Metaratings: Слуцкий может стать главным тренером «Актобе»
- РИА Новости
Как сообщает Meta-ratings.kz, 52-летний россиянин, наряду с наставником сборной Казахстана Магомедом Адиевым, входит в число основных кандидатов на должность главного тренера казахстанского клуба в случае ухода Андрея Карповича.
«Актобе» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Казахстана и сыграет в первом отборочном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.
Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».
Ранее Слуцкий объяснил, почему не возвращается к тренерской деятельности.