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Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года

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Футбольная федерация Австралии (FFA) объявила об отказе от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.
Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года
  • Gettyimages.ru
  • © Lighthouse Films

«Изучив возможность проведения мирового первенства в 2034 году, мы пришли к выводу, что нам не следует подавать заявку», — говорится в заявлении на сайте FFA.

В федерации заявили, что страна сосредоточиться на заявках на проведение женского Кубка Азии 2026 года и клубного чемпионата мира 2029 года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

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