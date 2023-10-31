Австралия не будет подавать заявку на проведение ЧМ по футболу 2034 года

Футбольная федерация Австралии (FFA) объявила об отказе от подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

«Изучив возможность проведения мирового первенства в 2034 году, мы пришли к выводу, что нам не следует подавать заявку», — говорится в заявлении на сайте FFA.

В федерации заявили, что страна сосредоточиться на заявках на проведение женского Кубка Азии 2026 года и клубного чемпионата мира 2029 года.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.