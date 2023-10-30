Кварацхелия: Месси заслуживает получить «Золотой мяч»
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«Лео Месси заслуживает получить «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать, что он сделал… Нет слов», — цитирует Кварацхелию журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».
Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.