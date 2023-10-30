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Кварацхелия: Месси заслуживает получить «Золотой мяч»

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказал мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен получить награду «Золотой мяч».
Кварацхелия: Месси заслуживает получить «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru
  • © Matt Kelley

«Лео Месси заслуживает получить «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать, что он сделал… Нет слов», — цитирует Кварацхелию журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.

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