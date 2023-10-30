Кварацхелия: Месси заслуживает получить «Золотой мяч»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказал мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен получить награду «Золотой мяч».

«Лео Месси заслуживает получить «Золотой мяч». Он выиграл чемпионат мира, и у меня нет слов, чтобы описать, что он сделал… Нет слов», — цитирует Кварацхелию журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.