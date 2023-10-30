Глушаков: я бы не стал хоронить чемпионство «Спартака»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Чемпионство в этом сезоне? В футболе всякое бывает. Впереди нас ждёт вторая часть чемпионата, которая иногда играет злую шутку со многими командами, а другие набирают хорошую форму. Я бы не стал хоронить «Спартак», — цитирует Глушакова Metaratings.ru.
В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.
Ранее Владимир Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».