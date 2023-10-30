Балахнин считает, что «Краснодар» находится в психологической яме

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал выступление «Краснодара» в сезоне-2023/24.

«Нанести первое поражение в сезоне «Краснодару» могла любая команда. Кубанцы не выдерживают чемпионскую гонку в психологическом отношении», — цитирует Балахнина Vprognoze.

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Краснодар» продолжает лидировать в чемпионате (28).

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.