Колосков поддержал идею матча сборной России против Египта

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об идее товарищеского матча сборных России и Египта.

«Новость о том, что одна из сильнейших африканских сборных — а Египет таковой сейчас является — хочет провести с нами матч, не удивительна. Если мы проведём товарищеский матч с Египтом, то для нашей сборной это будет отлично», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

30 октября стало известно, что генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар рассказал о желании провести матч со сборной России.

В сентябре сборная России провела два матча с олимпийской сборной Египта. Первая игра завершилась вничью (1:1), а второй матч Россия проиграла (1:2).

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС работает над организацией турнира среди стран БРИКС.