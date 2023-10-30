Игрок «Краснодара» Тормена заявил, что его раздражают дальние поездки по России

Защитник «Краснодара» Витор Тормена рассказал, что его раздражает в России.

«Насколько на команду начинают влиять длительные переезды? Не буду лгать, это сложно. К сожалению, аэропорт закрыт, поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать», — приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшо в Telegram-канале.

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.