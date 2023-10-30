Игрок «Краснодара» Тормена заявил, что его раздражают дальние поездки по России
- РИА Новости
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«Насколько на команду начинают влиять длительные переезды? Не буду лгать, это сложно. К сожалению, аэропорт закрыт, поэтому некоторые поездки утомительны. Чтобы добраться до Москвы, нам потребовалось 11 часов. Приехали уставшие. Накопление игр и поездок начинает раздражать», — приводит слова Тормены журналист Фабио Алейшо в Telegram-канале.
Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.
Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.