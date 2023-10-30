Глава ФИФА осудил нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировала на нападение болельщиков «Марселя» на автобус «Лиона» перед матчем 10-го тура Лиги 1.

«Событиям, которым произошли в Марселе, нет места ни в нашем спорте, ни в обществе. Я призываю компетентные органы обеспечить принятие соответствующих мер», – написал Инфантино в соцсетях.

Перед встречей команд в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».