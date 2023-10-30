Кержаков: «Золотой мяч» должен получить Месси

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказал мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».

«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси. Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, и является лучшим в мире на данный момент», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.