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Кержаков: «Золотой мяч» должен получить Месси

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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков высказал мнение, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси должен выиграть «Золотой мяч».
Кержаков: «Золотой мяч» должен получить Месси
  • globallookpress.com
  • © Alejandro Salazar/Keystone Press Agency

«Кто больше заслужил «Золотой мяч»? Месси, конечно. Если мы говорим о лучшем футболисте мира сейчас, то для меня это Месси. Чемпион мира и лучший игрок этого турнира, наверное, и является лучшим в мире на данный момент», — цитирует Кержакова «Чемпионат».

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси выбыл из списка претендентов на приз самому ценному футболисту MLS.

 

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