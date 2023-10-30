Бышовец: увольнение Абаскаля из «Спартака» будет рациональным решением

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру «Спартака» в нынешнем сезоне.

«В команде нет стабильности. Хорошие матчи чередуются с провальными. Абаскаль непоследователен в принятии решений. Если его уволят, то это будет рациональным решением», — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые потерпели поражение от «Факела». Встреча проходила в Воронеже и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» набрал 15 очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее Владимир Быстров заявил, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» от «Факела».