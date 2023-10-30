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Леонова: наша задача — научить ребят классической базе фигурного катания

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Тренер Елена Леонова ответила на вопрос, почему её ученики не используют акробатические элементы в программах.
Леонова: наша задача — научить ребят классической базе фигурного катания
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis

«У нас в школе есть специалисты, которые занимаются поддержками, акробатическим рок-н-роллом, то есть всем необходимым как для девочек, так и для мальчиков. Есть определённая тренировка, где мы разбираем наши с Андреем поддержки. Показываем все наши раскрутки, переходы. Ребята смотрят с большим интересом, даже хлопают. Но пока я не готова к их исполнению этих элементов. Прекрасно понимаю: можно много чего накрутить, но в результате спортсмены станут тупо выполнять трюки, катаясь между двух синих линий. И всё это закончится очень плачевно. Зачем мне это нужно? Мы же знаем правила игры? Знаем. Поэтому наша задача — научить ребят абсолютной классической базе фигурного катания. Элементам. Тому, что сейчас ценится.

И вот когда они научатся, я первая им скажу: пришло время. И мы начнём что-то добавлять. Но только после того, как они достигнут то, чего должны», — сказала тренер в интервью RT.

Ранее Леонова назвала выдающегося, по её мнению, фигуриста.

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