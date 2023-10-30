RT в Telegram
Подпишись

Газзаев: Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум

Короткая ссылка
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу наставника армейской команды Владимира Федотова.
Газзаев: Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум
  • РИА Новости

«Федотов выжимает максимум из этого ЦСКА. Ещё раз хочется похвалить его. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а всё время ищет выход из положения», — цитирует Газзаева «СЭ».

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить