Газзаев: Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу наставника армейской команды Владимира Федотова.

«Федотов выжимает максимум из этого ЦСКА. Ещё раз хочется похвалить его. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а всё время ищет выход из положения», — цитирует Газзаева «СЭ».

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.