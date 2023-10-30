Газзаев: Федотов не ноет, а выжимает из этого ЦСКА максимум
- РИА Новости
«Федотов выжимает максимум из этого ЦСКА. Ещё раз хочется похвалить его. Он не ноет, не жалуется на кадровые проблемы, а всё время ищет выход из положения», — цитирует Газзаева «СЭ».
Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.
Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим игроком матча.