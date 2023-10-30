После матча с «Миланом» на стадионе «Наполи» был найден труп мужчины
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- © Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency
По информации Corriere dello Sport, умершего мужчину нашли под гостевым сектором стадиона. Отмечается, что два болельщика хотели без билетов попасть на стадион, но один из них упал с 20-метровой высоты и не выжил.
Игра на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе завершилась со счётом 2:2.
«Наполи» (18 очков) занимает четвёртое место. «Милан» (22) — третье. Лидирует в чемпионате «Интер» (25).
Ранее сообщалось, что гол Маркуса Тюрама принёс победу «Интеру» над «Ромой» в матче Серии А.