После матча с «Миланом» на стадионе «Наполи» был найден труп мужчины

После матча десятого тура Серии А между «Наполи» и «Миланом» на подземной парковке стадиона в Неаполе обнаружен труп мужчины.

По информации Corriere dello Sport, умершего мужчину нашли под гостевым сектором стадиона. Отмечается, что два болельщика хотели без билетов попасть на стадион, но один из них упал с 20-метровой высоты и не выжил.

Игра на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе завершилась со счётом 2:2.

«Наполи» (18 очков) занимает четвёртое место. «Милан» (22) — третье. Лидирует в чемпионате «Интер» (25).

Ранее сообщалось, что гол Маркуса Тюрама принёс победу «Интеру» над «Ромой» в матче Серии А.