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Агент Тюкавина: некоторые журналисты просто хайп ловят

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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил отказ своего клиента общаться с журналистами после матча 13-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».
Агент Тюкавина: некоторые журналисты просто хайп ловят
  • РИА Новости

«Он ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Накануне игрок отказался общаться с журналистами, заявив, что он для них «сдулся».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Тюкавин отметился голом.

Таким образом, «Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» — на десятой позиции (16). 

Ранее Анатолий Бышовец сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером.

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