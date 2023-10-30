Агент Тюкавина: некоторые журналисты просто хайп ловят

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, объяснил отказ своего клиента общаться с журналистами после матча 13-го тура чемпионата России по футболу с «Уралом».

«Он ни на кого не обиделся. Просто человек устал, задают одни и те же вопросы. Некоторые журналисты просто хайп ловят на этом, и это раздражает. Когда Тюкавину задают нормальные вопросы, он отвечает», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Накануне игрок отказался общаться с журналистами, заявив, что он для них «сдулся».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Тюкавин отметился голом.

Таким образом, «Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» — на десятой позиции (16).

Ранее Анатолий Бышовец сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером.