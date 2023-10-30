Ветеран ЦСКА: армейцы были интереснее, чем игроки «Краснодара»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу армейской команды над «Краснодаром» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

«Результат матча, возможно, предопределила удача, но я не совсем согласен с этим. Потому что армейцы показали очень добротную игру. Команда была интереснее, чем «Краснодар», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Накануне ЦСКА нанёс первое поражение «Краснодару» в нынешнем сезоне РПЛ, обыграв команду в 13-м туре со счётом 1:0.

Подопечные Владимира Федотова поднялись на пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что Владимир Ивич назвал вратаря ЦСКА Акинфеева лучшим игроком матча.