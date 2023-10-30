ФИФА отстранила Рубиалеса на три года от футбольной деятельности

Международная федерация футбола (ФИФА) определила наказание бывшему президенту Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу.

ФИФА отстранила экс-президента RFEF на три года от футбольной деятельности за скандальный поцелуй с футболисткой.

Напомним, что женская сборная Испании стала чемпионом мира по футболу впервые в истории. Во время церемонии награждения бывший президент RFEF поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, спровоцировав скандал. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Позже Рубиалес и главный тренер команды Хорхе Вильда подали в отставку.

Ранее Эрмосо рассказала в суде, что Рубиалес просил её записать видео в его защиту.