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Рыбакина: корт на Итоговом турнире не подходит для соревнований такого уровня

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала состояние корта на Итоговом турнире WTA.
Рыбакина: корт на Итоговом турнире не подходит для соревнований такого уровня
  • Gettyimages.ru
  • © Jam Media

«Меня не очень устраивают условия и организация турнира. Корт не подходит для соревнований такого уровня. Всё было сделано второпях, времени что-то исправить не было, это видно», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

На старте соревнований казахстанская теннисистка проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.

Финал Итогового турнира состоится 5 ноября. Соревнования проходят в мексиканском Канкуне.

Ранее сообщалось, что Арина Соболенко победила Марию Саккари на старте Итогового турнира WTA.

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