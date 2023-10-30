Рыбакина: корт на Итоговом турнире не подходит для соревнований такого уровня
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«Меня не очень устраивают условия и организация турнира. Корт не подходит для соревнований такого уровня. Всё было сделано второпях, времени что-то исправить не было, это видно», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
На старте соревнований казахстанская теннисистка проиграла американке Джессике Пегуле со счётом 5:7, 2:6.
Финал Итогового турнира состоится 5 ноября. Соревнования проходят в мексиканском Канкуне.
Ранее сообщалось, что Арина Соболенко победила Марию Саккари на старте Итогового турнира WTA.