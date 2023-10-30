Во Франции сообщили, что после нападения на автобус «Лиона» арестованы десять человек

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал ход дела с нападением фанатов «Марселя» на автобус «Лиона».

«Неприемлемо. Пять полицейских получили ранения, десять человек были арестованы. Какие-то люди, называющие себя болельщиками, напали на автобус команды и ранили тренера», — цитирует министра RMC Sport.

Напомним, что перед встречей между командами в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла. В результате Лига 1 отменила матч.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».