Во Франции сообщили, что после нападения на автобус «Лиона» арестованы десять человек
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«Неприемлемо. Пять полицейских получили ранения, десять человек были арестованы. Какие-то люди, называющие себя болельщиками, напали на автобус команды и ранили тренера», — цитирует министра RMC Sport.
Напомним, что перед встречей между командами в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла. В результате Лига 1 отменила матч.
Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».