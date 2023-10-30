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Во Франции сообщили, что после нападения на автобус «Лиона» арестованы десять человек

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал ход дела с нападением фанатов «Марселя» на автобус «Лиона».
Во Франции сообщили, что после нападения на автобус «Лиона» арестованы десять человек
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Norbert Scanella

«Неприемлемо. Пять полицейских получили ранения, десять человек были арестованы. Какие-то люди, называющие себя болельщиками, напали на автобус команды и ранили тренера», — цитирует министра RMC Sport.

Напомним, что перед встречей между командами в Марселе автобус гостей был закидан камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо и его помощник получили ранения от осколков стекла. В результате Лига 1 отменила матч.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».

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