Во France Football сообщили, что практически никто не знает обладателя «Золотого мяча»
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«Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить победителя, но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — цитирует Гарсию Telefoot.
В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».
Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее Роналдо заявил, что Месси должен выиграть «Золотой мяч».