Во France Football сообщили, что практически никто не знает обладателя «Золотого мяча»

Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия ответил на информацию о том, что нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси уже сообщили о его победе в голосовании за «Золотой мяч».

«Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить победителя, но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — цитирует Гарсию Telefoot.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Роналдо заявил, что Месси должен выиграть «Золотой мяч».