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Во France Football сообщили, что практически никто не знает обладателя «Золотого мяча»

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Главный редактор издания France Football Винсент Гарсия ответил на информацию о том, что нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси уже сообщили о его победе в голосовании за «Золотой мяч».
Во France Football сообщили, что практически никто не знает обладателя «Золотого мяча»
  • globallookpress.com
  • © Javier Vicencio/Keystone Press Agency

«Это медиаигра. Мы понимаем желание заранее объявить победителя, но не всегда следует верить слухам. Потому что очень немногие люди в курсе», — цитирует Гарсию Telefoot.

В 2022 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Он стал лучшим игроком турнира. Летом футболист покинул «Пари Сен-Жермен» и подписал контракт с «Интер Майами».

Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Роналдо заявил, что Месси должен выиграть «Золотой мяч».

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