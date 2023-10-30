КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля в 13-м туре РПЛ

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по итогам 13-го тура чемпионата России.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Игнашевича, тренера «Факела» Ташуева и его помощника Молчанова и тренера «Спартака» Абаскаля», — цитирует Григорьянца СЭ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. Следом идёт «Зенит» (26). Тройку призёров замыкают «Крылья Советов» (22).

Ранее сообщалось, что Евгений Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России.