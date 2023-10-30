КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля в 13-м туре РПЛ
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«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Игнашевича, тренера «Факела» Ташуева и его помощника Молчанова и тренера «Спартака» Абаскаля», — цитирует Григорьянца СЭ.
«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. Следом идёт «Зенит» (26). Тройку призёров замыкают «Крылья Советов» (22).
Ранее сообщалось, что Евгений Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России.