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КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля в 13-м туре РПЛ

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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по итогам 13-го тура чемпионата России.
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение Абаскаля в 13-м туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны тренера «Балтики» Игнашевича, тренера «Факела» Ташуева и его помощника Молчанова и тренера «Спартака» Абаскаля», — цитирует Григорьянца СЭ.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 28 очков. Следом идёт «Зенит» (26). Тройку призёров замыкают «Крылья Советов» (22).

Ранее сообщалось, что Евгений Буланов назначен главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» в Кубке России.

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