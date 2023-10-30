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Салихова предложила пригласить следующего соперника сборной России на поле «Факела»

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о состоянии поля на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже после матча 13-го тура Российской премьер-лиги с местным «Факелом».

«Куда смотрят РФС, РПЛ и кто там ещё живой? Почему такие поля в регионах? Не готово поле, не соответствует стандартам, значит, команды должны играть на поле соперника. Поля и судейство — это вечные проблемы, которые существуют столько, сколько и российский футбол в России», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Жена Федуна предложила пригласить следующего соперника сборной России по футболу на поле воронежской команды.

«Пусть следующего соперника сборной пригласят окунуться в российский футбол на поле «Факела». Может, у наших будет преимущество, победят на опыте. Или можно вместо сборной просто выставить россиян из «Факела» и «Сочи» на «Фиште», — сказала она.

Перед началом встречи на поле из-за ливня появилось много воды, которую сотрудники стадиона убирали лопатами. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

 

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