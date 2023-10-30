«Наполи» сыграл вничью с «Миланом» в Серии А
Игра на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе завершилась со счётом 2:2.
В составе коллектива Стефано Пиоли дубль оформил Оливье Жиру (22-я, 31-я минуты).
У действующих чемпионов отличились Маттео Политано (50-я), Джакомо Распадори (63-я). Красную карточку в концовке матча получил Натан (89-я).
Главный судья Даниэле Орсато показал восемь жёлтых карточек.
«Наполи» (18 очков) занимает четвёртое место. «Милан» (22) — третье. Лидирует в чемпионате «Интер» (25).
Ранее сообщалось, что гол Маркуса Тюрама принёс победу «Интеру» над «Ромой» в матче Серии А.