Кин призвал лишить Фернандеша капитанской повязки в МЮ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что клубу нужно лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки.

«Я определённо забрал бы капитанскую повязку у Фернандеша. Он всё время стонет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан», — заявил Кин в эфире Sky Sports.

В матче десятого тура чемпионата Англии «красные дьяволы» на своём поле потерпели разгромное поражение от «Манчестер Сити» — 0:3.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед» — восьмой (15).

Ранее сообщалось, что Гвардиола назвал Эрлинга Холанда машиной.