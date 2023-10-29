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Кин призвал лишить Фернандеша капитанской повязки в МЮ

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что клубу нужно лишить Бруну Фернандеша капитанской повязки.

«Я определённо забрал бы капитанскую повязку у Фернандеша. Он всё время стонет. Для меня он полная противоположность тому, каким должен быть капитан», — заявил Кин в эфире Sky Sports.

В матче десятого тура чемпионата Англии «красные дьяволы» на своём поле потерпели разгромное поражение от «Манчестер Сити» — 0:3.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Манчестер Юнайтед» — восьмой (15).

Ранее сообщалось, что Гвардиола назвал Эрлинга Холанда машиной.

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