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Янчук сравнил матч Медведева и Синнера с боксёрским поединком

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером встретились два достойных друг друга соперника.
Янчук сравнил матч Медведева и Синнера с боксёрским поединком
  • AP
  • © Heinz-Peter Bader

«Этот матч напоминал боксёрский поединок в ближнем бою, потому что соперники обменивались ударами с высокой интенсивностью, из-за этого происходила огромная затрата сил и энергии», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, если бы первый сет выиграл Медведев, то дальше бы он дожал Синнера, «потому что во втором сете россиянин расцвёл».

«Но этого не случилось, сослагательное наклонение тут не работает», — добавил Янчук.

Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4, 6:3 в пользу теннисиста с Апеннин. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты.

Россиянин проиграл второй финал итальянцу в этом месяце. 4 октября Медведев уступил Синнеру в решающем матче турнира China Open — 2023 в Пекине.

Ранее Медведев заявил, что не оставлял надежд обыграть Синнера в финале.

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