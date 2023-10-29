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Личка: «Динамо» не должно было проигрывать в посвящённом Яшину матче

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что настраивал своих подопечных только на победу в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
Личка: «Динамо» не должно было проигрывать в посвящённом Яшину матче
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Уверен, что Яшин смотрит сверху на нас и старается нам помогать. Мы перед игрой разговаривали, вспомнили, как проиграли полгода назад «Факелу», когда было 100-летие клуба. Понимали, что такое не надо повторять», — цитирует Личку ТАСС.

Он подчеркнул, что главная задача выполнена — «Динамо» одержало победу.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми голами отметились Константин Тюкавин и Битело на 42-й и 61-й минутах. За гостей единственный мяч забил Илья Ишков в компенсированное время (90 + 5).

«Динамо» поднялось на четвёртое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. «Урал» (16) — на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался общаться с журналистами после матча с «Уралом».
 

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