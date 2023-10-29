Euro-Football: Коваленко зимой может покинуть «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко в зимнее трансферное окно может покинуть санкт-петербургский клуб.

По информации Euro-Football, игрок думает об уходе из клуба. Он может покинуть «Зенит», если ситуация с его игровым временем не улучшится по итогам первого круга чемпионата России.

В нынешнем сезоне Коваленко провёл за команду девять матчей во всех турнирах и отметился голевой передачей. Всего он сыграл 192 минуты, 23 из которых — в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Иван Башич не сомневается в чемпионстве «Зенита».