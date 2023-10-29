RT в Telegram
Подпишись

Смолов: моё видение не поменялось, России не стоит переходить в Азию

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Смолов: моё видение не поменялось, России не стоит переходить в Азию
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Моё видение не поменялось. Переходить в Азию не стоит, потому что это не самый простой процесс. Ситуация сложная. Надеюсь, что как можно быстрее всё разрешится», — цитирует Смолова «Чемпионат».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

23 июня генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что переход в АФК вряд ли состоится.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что переход в Азию не поднимет уровень футбола в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить