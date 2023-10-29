Смолов: моё видение не поменялось, России не стоит переходить в Азию

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов прокомментировал возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Моё видение не поменялось. Переходить в Азию не стоит, потому что это не самый простой процесс. Ситуация сложная. Надеюсь, что как можно быстрее всё разрешится», — цитирует Смолова «Чемпионат».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

23 июня генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что переход в АФК вряд ли состоится.

Ранее Борис Игнатьев заявил, что переход в Азию не поднимет уровень футбола в России.