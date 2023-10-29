Футболист Уткин объяснил, почему считает Карпина идеальным тренером

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался о своём наставнике Валерии Карпине.

«Для меня Карпин идеальный тренер. После того, как я пришёл в «Ростов», стал больше работать над тактическими моментами и другими нюансами. Долго рассказывать», — цитирует Уткина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 16 очков. Тренер возглавляет команду с 2017 года с перерывом на работу в сборной России. Сейчас он совмещает должности.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Карпину стоит сконцентрироваться на работе в «Ростове» или сборной России.