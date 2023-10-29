RT в Telegram
Подпишись

Футболист Уткин объяснил, почему считает Карпина идеальным тренером

Короткая ссылка
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин высказался о своём наставнике Валерии Карпине.
Футболист Уткин объяснил, почему считает Карпина идеальным тренером
  • РИА Новости

«Для меня Карпин идеальный тренер. После того, как я пришёл в «Ростов», стал больше работать над тактическими моментами и другими нюансами. Долго рассказывать», — цитирует Уткина «РБ Спорт».

«Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 13 матчах 16 очков. Тренер возглавляет команду с 2017 года с перерывом на работу в сборной России. Сейчас он совмещает должности.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что Карпину стоит сконцентрироваться на работе в «Ростове» или сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить