«Динамо» подаст жалобу в ФИФА по делу Норманна 30 октября
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«Жалоба в ФИФА будет подана в понедельник», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».
Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.
9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.
Ранее в CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном.