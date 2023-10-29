«Динамо» подаст жалобу в ФИФА по делу Норманна 30 октября

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клуб подаст жалобу в ФИФА по делу экс-полузащитника Матиаса Норманна 30 октября.

«Жалоба в ФИФА будет подана в понедельник», — приводит слова Пивоварова «Спорт-Экспресс».

Игрок уехал из России в связи с происшествием с дронами в Москва-Сити якобы в целях безопасности.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что клуб намерен отстаивать свои интересы после того, как Норманн самовольно покинул расположение команды.

Ранее в CAS заявили, что не получали от «Ростова» обращений по ситуации с Норманном.