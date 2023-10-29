Metaratings: «Аталанта» может отдать Миранчука в аренду зимой

Бергамская «Аталанта» рассматривает возможность отдать российского полузащитника Алексея Миранчука в аренду во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает Metaratings, сторону 28-летнего россиянина не устраивает его текущее положение в команде из Бергамо.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После девяти туров Серии А «Аталанта» набрала 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Дженоа» в матче девятого тура Серии А.