Metaratings: «Аталанта» может отдать Миранчука в аренду зимой
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- © Timothy Rogers
Как сообщает Metaratings, сторону 28-летнего россиянина не устраивает его текущее положение в команде из Бергамо.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После девяти туров Серии А «Аталанта» набрала 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком победила «Дженоа» в матче девятого тура Серии А.