Дмитриев пропустит матч «Урала» с «Динамо» из-за смерти матери
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19-летний уроженец Санкт-Петербурга покинул расположение команды и срочно выехал домой в связи со смертью мамы, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.
«Урал» сыграет с «Динамо» 29 октября в Москве. Команда Виктора Гончаренко (16 очков) занимает в турнирной таблице десятое место. Бело-голубые (18) располагаются на шестой позиции.
Ранее Алексей Сафонов, агент голкипера «Урала» Ильи Помазуна, дал понять, что его подопечный ждёт с нетерпением предложения от клуба из европейского чемпионата.