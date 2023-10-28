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Дмитриев пропустит матч «Урала» с «Динамо» из-за смерти матери

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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Игорь Дмитриев не сможет помочь своей команде в матче 13-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо» из-за трагедии в семье.
Дмитриев пропустит матч «Урала» с «Динамо» из-за смерти матери
  • Gettyimages.ru

19-летний уроженец Санкт-Петербурга покинул расположение команды и срочно выехал домой в связи со смертью мамы, сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Урал» сыграет с «Динамо» 29 октября в Москве. Команда Виктора Гончаренко (16 очков) занимает в турнирной таблице десятое место. Бело-голубые (18) располагаются на шестой позиции.

Ранее Алексей Сафонов, агент голкипера «Урала» Ильи Помазуна, дал понять, что его подопечный ждёт с нетерпением предложения от клуба из европейского чемпионата.

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