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Комличенко: конечно, для меня проблема, что я выхожу в «Ростове» со скамейки

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Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о своём положении в ростовском клубе.
Комличенко: конечно, для меня проблема, что я выхожу в «Ростове» со скамейки
  • Gettyimages.ru

«Является ли проблемой, что я нахожусь на скамейке запасных? Да, конечно. Был ли разговор с Валерием Карпиным? Был. Но это наши внутренние разговоры. Я понимаю, чего не хватало», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Нападающий в сентябре получил травму, после восстановления Николай появляется на поле только со скамейки запасных.

В текущем сезоне форвард провёл за ростовский клуб 12 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее гол Щетинина принёс «Ростову» победу над «Локомотивом» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

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