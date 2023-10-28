Мостовой: «Спартак» в пятёрке — у Абаскаля всё хорошо

Двукратный чемпион в составе «Спартака» Александр Мостовой считает, что Гильермо Абаскаля вряд ли уволят с поста главного тренера столичной команды после поражения от воронежского «Факела».

«У «Спартака» в игре с «Факелом» не было вообще ни одного момента — давно такого не припомню. И на поле пенять не стоит, оно было одинаковым для обеих команд. Про Абаскаля даже говорить ничего не буду — у него всё хорошо, команда идёт в пятёрке — всё нормально», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

«Спартак» на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже уступил «Факелу» со счётом 0:2.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».