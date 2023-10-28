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Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет

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Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.
Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет
  • РИА Новости

«Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась. На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», — цитирует Титова «Чемпионат».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Таким образом, красно-белые проиграли четыре выездных матча в РПЛ подряд — это повторение их антирекорда в чемпионате России.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».

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