Титов: «Спартаку» и Копперфилд не поможет

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Про «Спартак» говорили как про претендента на чемпионство, который бросает перчатку «Зениту». Обидно, что эта иллюзия очень быстро развалилась. На данный момент «Спартаку» и Копперфилд не поможет. По качеству игры, футбола «Зенит» и «Краснодар» сегодня намного выше», — цитирует Титова «Чемпионат».

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже завершилась со счётом 2:0.

«Факел» набрал 15 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. У «Спартака» 20 очков и пятая позиция.

Таким образом, красно-белые проиграли четыре выездных матча в РПЛ подряд — это повторение их антирекорда в чемпионате России.

Ранее Абаскаль высказался о поражении своей команды в матче 13-го тура с «Факелом».