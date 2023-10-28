Аршавин — об отказе Соболева общаться с прессой: нормальное поведение

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин оценил решение нападающего «Спартака» Александра Соболева не общаться со СМИ.

«Соболев отказался общаться с прессой из‑за того, что журналисты пишут инсайды про их отношения с Абаскалем. Такое поведение Александра оправданно? Нормальное поведение, я его понимаю», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения в матче с «Крыльями Советов» (0:4), в котором Соболев получил жёлтую карточку и дисквалификацию на следующую игру с ЦСКА, тренер отстранил его от тренировок с основным составом из-за нарушения дисциплины.

Отмечается, что футболист трижды за сезон пропустил командный завтрак. Абаскаль также выписал Соболеву штраф. Нападающий занимался индивидуально до отъезда в сборную России, к основной команде он был допущен после возвращения.

Ранее Соболев рассказал, что больше не ведёт диалог с прессой.